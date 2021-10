Belenenses considera que resultado contra Sporting foi “demasiado pesado”

O treinador adjunto do Belenenses considera que o 0-4 contra o Sporting foi um resultado “demasiado pesado”.

"[Resultado] demasiado pesado. Na primeira parte mostrámos a nossa imagem, mas o golo cedo condicionou-nos e a nossa abordagem ao jogo. Mas isso também nos catapultou para pressionarmos mais alto. Mostrámos uma identidade bem vincada até ao final da primeira parte. Quebrámos a nível físico a partir dos 60/70 minutos”, disse Samuel Santos.

O adjunto acrescenta que “o golo de penálti veio penalizar-nos um pouco. Merecíamos o golo de honra", referiu à Sporttv.

Samuel Santos conta que questionaram “os jogadores se pretendiam baixar linhas ou pressionar”.

“Queriam mostrar do que são capazes, subimos linhas à procura do golo e o Sporting explorou isso. A capacidade física diminuiu, mas fomos à procura do golo. Não deixámos a nossa identidade de lado, a responsabilidade é dos jogadores", acrescentou.

O Sporting venceu o Belenenses por 4-0 em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.