No Sintrense, "toda a gente está motivada" para defrontar o Porto

Hugo Falcão, treinador do Sintrense, assume que a motivação está alta no plantel para defrontar o FC Porto, na Taça de Portugal. No entanto, o técnico não quer deslumbramentos que afetem a prestação da equipa no Campeonato de Portugal.

"Toda a gente está motivada, mas gestão motivacional deles no pós-jogo também é importante. Porque depois jogamos contra o Coruchense e contra o Sacavenense e aí é que vale pontos para nós. É o nosso campeonato", disse, em conferência de imprensa.

O técnico prevê alterações no FC Porto, mas uma equipa muito forte em qualquer cenário possível: "Temos uma ideia daquilo que eles podem apresentar, não só por algumas ausências, mas por aquilo que é o registo na Taça de Portugal do FC Porto. É uma equipa que não facilita".

A cumprir a segunda época no Sintrense, Hugo Falcão destaca a importância do jogo para o projeto do clube e para o crescimento dos jovens jogadores.

"É muito importante termos um jogo destes no segundo ano de projeto, para percebermos a diferença que existe entre uma equipa que está no Campeonato de Portugal e uma que está na I Liga. É importante para verem a diferença que existe e o que é eles têm de percorrer como jovens para lá chegar", termina.

O Sintrense-FC Porto joga-se esta sexta-feira, às 18h45, em Massamá, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.