Tonel dá 51% de favoritismo ao Sporting frente ao FC Porto, "apenas porque joga em casa"

Tonel, antigo central de Sporting e FC Porto, dá ligeiro favoritismo aos leões para o clássico da jornada 5 da I Liga, por jogarem em casa.

O estado físico dos jogadores, de um e outro lado, após os compromissos das seleções, e pouco tempo de trabalho que Rúben Amorim e Sérgio Conceição tiveram para planear o jogo com todo o plantel são dados que vão marcar o desafio de Alvalade, considera o antigo defesa.



"O estado em que os jogadores vão regressar das seleções é muito importante, tal como a recuperação de atletas que têm estado lesionados. No entanto, se chegarem bem vão poder jogar, essa situação é igual para os dois lados. Alguns vão ter quatro dias para recuperar e isso será suficiente, se chegarem sem lesões. Será um jogo de equilíbrios que será decidido nos detalhes. Dou 51% de favoritismo ao Sporting, mas apenas porque joga em casa", afirma, em declarações a Bola Branca.

Margem para crescer e a estreia de Sarabia

O campeonato entra na quinta jornada com Sporting e Porto a dois pontos do Benfica. Tonel acredita que ambos têm "margem para crescer".

"Principalmente o FC Porto, que começou [a época] uns furos abaixo daquilo que pode fazer. A saída de Marega foi uma perda importante e jogadores que foram influentes na época passada, como Corona e Sérgio Oliveira, que estiveram para sair, não têm jogado", assinala.

Quanto a Pablo Sarabia, Tonel considera que o espanhol tem tudo para se afirmar no Sporting. O antigo central admite que o avançado internacional espanhol, atualmente ao serviço da seleção, possa ter os primeiros minutos em Alvalade já no clássico de sábado.

"Penso que não jogará de início, porque ainda não teve tempo para se adaptar e para assimilar as ideias de Rúben Amorim. Penso que ele poderá útil, mas a partir do banco. É um bom reforço, vamos ver como se irá adaptar. O Paulinho ainda está abaixo do que se esperava dele e um plantel fica mais forte com mais opções", dizTonel à Renascença.

O Sporting-FC Porto joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.