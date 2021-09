Invasão, tiros e um ferido em jogo de camadas jovens entre Olivais e Moscavide e Povoense

A partida particular entre os júniores do Clube Desportivo Olivais e Moscavide e do União Atlético Povoense foi interrompida, esta quarta-feira, por um grupo de seis homens que invadiram o relvado e terão disparado, pelo menos, três tiros.

O incidente provocou um ferido que já foi assistido no Hospital de São José.

Segundo apurou a Renascença junto de fonte do Olivais e Moscavide, o ferido trata-se de um treinador-adjunto do Povoense.

A mesma fonte indicou ainda que o grupo responsável pelos disparos terá ido ao estádio devido à presença de um jovem que realizou um treino de captação pelo Olivais e Moscavide.

No entanto, o visado não é atleta de nenhum dos clubes envolvidos.

Fonte da PSP de Lisboa confirmou à Renascença que os autores dos disparos fugiram antes que pudessem ser identificados.

O caso já está sob a investigação da Polícia Judiciária, indicou a mesma fonte.