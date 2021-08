José Couceiro prevê que Liga 3 "será um sucesso”

José Couceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e Diretor Técnico Nacional, não tem dúvidas quanto à viabilidade da nova prova do calendário português.



A Liga 3, que serve de antecâmara das provas profissionais, terá a participação de 24 equipas, divididas entre zonas Norte e Sul, e arranca já esta sexta-feira, com dois jogos.

José Couceiro detalha, em Bola Branca, o princípio da prova: “As expetativas são grandes devido a esta reformulação. É muito importante que o nível da preparação das equipas seja elevado porque estamos na prova que serve de acesso às competições profissionais. Nós temos muitas expetativas, esperamos que esta prova cumpra todos os seus objetivos, incluindo o triângulo de inclusão entre o clube, a autarquia e os adeptos”.

Para o dirigente federativo a competição será um sucesso e permitirá às principais equipas ter uma exigência mais de acordo com os campeonatos profissionais.

“Esta competição vai, de certeza absoluta, preparar estas equipas para um nível superior. Os clubes estarão mais aptos para chegar à competição profissional. Esse é o ponto fundamental. Acredito que vai ser um sucesso. Havia uma prova heterógena. Há equipas de muito valor que precisavam de uma competição mais exigente”.

Como funciona a Liga 3

O novo escalão do futebol português arranca esta sexta-feira. O primeiro jogo da historia da Liga 3 será o Braga B-Oliveirense, às 17h00, a contar a Zona Norte. Mais tarde, às 19h30, para a Zona Sul, o Real recebe o Sporting B.

A Liga 3 é composta por 24 equipas, dividas em duas séries de 12, entre Zona Norte e Zona Sul. Os quatro primeiros classificados de cada série, no final das 22 jornadas, qualificam-se para a 2.ª Fase, de apuramento de campeão, que será também dividida em duas séries. Os vencedores garantem promoção automática à II Liga e discutem entre si o título de campeão da Liga 3.

Os segundos classificados das séries da fase de apuramento de campeão disputam um "play-off". O vencedor defronta o antepenúltimo classificado da II Liga para decidir a última vaga de acesso ao campeonato profissional.

As 16 equipas que na primeira fase ficarem entre o 5.º e 12.º lugares das zonas norte e sul disputam a 2.ª fase de manutenção e descida. São divididas em quatro séries de quatro equipas. Os últimos classificados de cada série descem ao Campeonato de Portugal. Quatro equipas do Campeonato de Portugal subirão à Liga 3 no final da temporada.