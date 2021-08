Atraso no voo impede treino de adaptação do Santa Clara na Eslovénia

O treino de adaptação do Santa Clara ao relvado do estádio Stozice, casa do Olimpija Ljubljana, para o encontro da Conference League, foi cancelado devido a um atraso no voo dos açorianos para a Eslovénia.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa por fonte oficial do Santa Clara, que previa sair do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, pelas 11h00, mas o avião que transportaria a equipa não conseguiu chegar a tempo ao Porto, devido a uma avaria, tendo feito escala em Lisboa.