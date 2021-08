A Liga de Clubes anunciou, em comunicado, que Vizela e Belenenses SAD vão jogar as primeiras jornadas da I Liga em casas emprestadas.

O clube minhoto defronta o Tondela em casa do Paços de Ferreira, na Mata Real, na segunda jornada do campeonato. O Vizela já tinha arrancado a época passada, na II Liga, em casa do Paços.

Já o Belenenses SAD vai jogar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, até à sexta jornada. Em causa está a conclusão do relvado no Jamor.