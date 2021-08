Paços de Ferreira encontrará o Tottenham caso chegue ao "play-off" da Conference League

O Paços de Ferreira terá pela frente o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, caso avance para o "play-off" da UEFA Conference League.

Primeiro, contudo, os castores terão de ultrapassar o Larne, da Irlanda do Norte, na terceira pré-eliminatória. Jogos na quinta-feira, às 19h00, no Estádio Capital do Móvel, e na semana seguinte, às 19h30, no Inver Park.

Se passar à fase seguinte, o Paços de Ferreira defrontará o gigante inglês, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, a 19 e 26 de agosto.

Caso vença a terceira pré-eliminatória, em que defronta os eslovenos Olimpija Liubliana, o Santa Clara medirá forças, no "play-off" com o vencedor do duelo entre os russos do Sochi e os sérvios do Partizan.