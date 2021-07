Paços de Ferreira vence Gil Vicente nos penáltis e chega à fase de grupos da Taça da Liga

O Paços de Ferreira garantiu presença na fase de grupos da Taça da Liga ao vencer o Gil Vicente no desempate por grandes penalidades, após um empate a um golo nos 90 minutos.

O jogo marcou a estreia de Jorge Simão no banco, no regresso ao clube pacense, e fez alinhar de início cinco dos reforços de verão - André Ferreira, Vigário, Rui Pires, Nuno Santos, e Denilson Jr. -, os mesmos que Ricardo Soares, treinador do Gil, que estreou Kritciuk, Zé Carlos, Lucas Cunha, Bilel e Navarro.

O primeiro golo da partida surgiu já na segunda parte, por Denilson Jr, reforço para a frente de ataque do Paços de Ferreira. A vantagem duraria pouco tempo, com outro reforço a igualar, do lado do Gil Vicente, Bilel, aos 58 minutos de jogo.

Nas grandes penalidades, Murilo e Pedrinho falharam para o Gil Vicente, assim como João Pedro no Paços. Maracás marcou o golo decisivo que coloca o clube pacense na fase de grupos da Taça da Liga.



O jogo na Mata Real foi o único desta fase da prova sem adeptos nas bancadas. A Liga adiou as restantes partidas para poderem ter adeptos, o que não poderia acontecer com os pacenses devido à participação na Liga Conferência na próxima semana.