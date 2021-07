O Boavista anunciou, esta terça-feira, a contratação, ao Braga, de Gaius Makouta, que já está apto para treinar às ordens João Pedro Sousa.

O médio-centro, de 24 anos, internacional pela República Democrática do Congo, assinou contrato de três temporadas, isto é, até 2023/24.

No último ano e meio, Makouta representou os búlgaros do Beroe, por empréstimo do Braga, e marcou sete golos em 27 jogos.