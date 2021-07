Belenenses SAD e Vizela eliminados da Taça da Liga

As eliminações do Belenenses SAD e do Vizela são a grande história da primeira fase da Taça da Liga. As duas equipas da Primeira Liga perderam, respetivamente, com o Mafra e com o Estrela da Amadora, da segunda divisão.

Gil Vicente, Mafra, Estrela da Amadora, Casa Pia, Sporting da Covilhã e Farense são as equipas que venceram os encontros deste sábado, e avançam para a segunda fase da competição.

Além do Belenenses e do Vizela, o Tondela foi a terceira equipa da primeira divisão e ficar por terra, depois de perder com o Gil Vicente.

No domingo e na segunda-feira, disputam-se os restantes jogos da primeira fase da Taça da Liga.

Resultados da primeira fase da Taça da Liga:



Chaves 1 - 2 Farense

(João Pedro, 64'; Pedro Henrique, 54' e Eduardo Mancha, 89')

Tondela 0 - 1 Gil Vicente

(Carvalho, 87')

Mafra 1 - 0 Belenenses SAD

(Vítor Gabriel, 22')

Estrela da Amadora 2 - 1 Vizela

(Xavier Fernandes, 15' e Paulinho, 89'; Cassiano, 66')

Académico Viseu 1 - 4 Casa Pia

(Paul Ayongo, 15'; João Vieira, 12', Leonardo Lelo, 19', Vitó, 85' e Godwin Saviour, 90+3')

Feirense 0 - 1 Famalicão

(Alexandre Guedes, 17')

Trofense 0 - 3 Sp. Covilhã

(Diogo Almeida, 45+1', André Almeida, 53' e Jô, 63')

Portimonense 2 - 1 Académica de Coimbra

(Willyan, 19', Aylton, 41'; Traquina, 30')