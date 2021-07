Golos de Paulinho e Taremi candidatos a melhor da época

Um golo do internacional português Paulinho, ainda ao serviço do Sporting de Braga, e outro do iraniano Mehdi Taremi, pelo FC Porto, estão nomeados para o prémio de melhor da época nas provas da UEFA.

O agora avançado do Sporting marcou o último golo de um 3-3 frente ao Leicester City, de Inglaterra, na fase de grupos da Liga Europa. Uma bonita jogada coletiva do Braga, com assistência de Ricardo Horta.

Taremi apontou o único golo do 0-1 do FC Porto frente ao Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Um pontapé de bicicleta nos minutos finais, a responder a cruzamento de Nanu.

Também estão nomeados Patrick Schick (República Checa, Euro 2020), Lorenzo Insigne (Itália, Euro 2020), Paul Pogba (França, Euro 2020), Sarah Zadrazil (Bayern Munique, Liga dos Campeões), Ferrão (Barcelona, Liga dos Campeões de futsal), Florian Wirtz (Alemanha, Europeu sub-21), Kemar Roofe (Rangers, Liga Europa) e Dele Alli (Tottenham, Liga Europa).

Pode ver e votar no melhor golo das competições da UEFA aqui.