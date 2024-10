Assaltantes levam 500 mil em joias e relógios da residência de casal da Juventus

Alisha Lehmann e Douglas Luiz, casal de futebolistas que joga na Juventus, perderam 500 mil em joias e relógios, segundo avança o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", devido a um assalto à sua residência quando ambos estavam ausentes, no sábado à noite, em Turim.

Os assaltantes terão entrado na casa durante a vitória da equipa masculina da Juventus sobre a Lazio, por 1-0, em que Luiz foi titular. Lehmann, que ia jogar fora com o Inter de Milão no domingo (foi suplente utilizada), encontrava-se alojada num hotel com a equipa feminina.

Foi Douglas que regressou primeiro a casa, já de madrugada, e encontrou a confusão deixada pelos assaltantes. Levantou o alarme pela 1h30 da manhã, tendo a polícia e uma equipa forense acudido ao local.

Segundo a "Gazzetta", foram roubados 11 relógios que pertenciam a Douglas, mais um número (não especificado) de colares de diamantes de Alisha. O valor total dos artigos furtados ascende aos 500 mil euros.

Alisha Lehmann e Douglas Luiz são internacionais pela Suíça e pelo Brasil, respetivamente, e conheceram-se e juntaram-se quando jogavam no Aston Villa. Fizeram furor, no verão, ao rumar à Juventus, naquela que foi a primeira transferência de um casal homem-mulher no futebol.