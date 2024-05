Pioli lembra jogo com o Rio Ave na hora da despedida do AC Milan

O AC Milan anunciou a saída do treinador Stefano Pioli, depois de cinco épocas a orientar a equipa "rossonera". Num emocionado vídeo de despedida narrado pelo próprio, Pioli recorda o dia em que o clube voltou a ser campeão, em 2022.

"Lembro-me de tudo daquele dia. Eu e a minha mochila em cima daquele autocarro e o meu coração a bater forte", relata.



No entanto, prefere puxar a fita atrás. E sobre as duas épocas anteriores, lembra a dura eliminatória em Vila do Conde para a Liga Europa: "Lembro como tudo começou. Em Bérgamo, a chuva contra o Rio Ave, os tempos do Covid e o renascimento do AC Milan. O regresso da nossa casa à Champions League"

Pioli refere-se ao "play-off", a uma mão, de acesso à fase de grupos da Liga Europa em 2021. O AC Milan esteve muito perto de cair perante o Rio Ave.

Francisco Geraldes e Saelemaekers marcaram os golos que levaram a partida para prolongamento e Gelson Dala marcou logo no primeiro minuto. Só um penálti, aos 122, de Çalhanoglu, levou a eliminatória para as grandes penalidades.

Foram precisos 12 remates de parte a parte para tudo ficar decidido. E foi o AC Milan que seguiu em frente.

"Atacámos com coragem, jogámos para vencer e começamos a ficar irritados quando isso não acontecia", atira. Pioli deixa ainda uma palavra especial ao português do plantel, Rafael Leão.



"Rafa, Theo [Hernández], Mike [Maignan] e todos os outros rapazes que, por vossa causa, ficaram mais fortes. Porque vocês passaram-lhes os valores deste clube e como encarar os desafios. Quero dizer obrigado", termina.

Depois de uma primeira época em 6.º lugar, o AC Milan venceu a Serie A uma vez e foi vice-campeão em duas ocasiões. Foi um título especial, uma vez que o clube não era campeão desde 2011. Pioli sai e há dois portugueses na calha para o sucederem: Paulo Fonseca e Sérgio Conceição.

Pioli, de 58 anos, fez toda a carreira em Itália: treinou a Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bolonha, Lazio, Inter de Milão e Fiorentina.