Miguel Cardoso e a final da Champions africana: "Trabalhar num grande era uma ambição. O destino quis que fosse na Tunísia"

Miguel Cardoso está a 90 minutos da glória africana. O treinador, nascido na Trofa há 51 anos, é o treinador do Espérance de Tunis, o clube da Tunísia que no sábado vai, diante do Al-Ahly, tentar conquistar a Liga dos Campeões africana.

A primeira mão, jogada em casa, no El Menzah, ditou um empate a zero contra o clube egipcío treinado pelo suíço Marcel Koller. Do lado de Cardoso estão dois brasileiros: Rodrigo Rodrigues, que até marcou uns golos no Vilafranquense, e Yan Sasse.

Em declarações a Bola Branca, o treinador português confessa que se trata de um “ponto altíssimo” da carreira. “Depois de duas finais, uma na Liga Europa como adjunto e outra na Youth League no Shakhtar, disputar agora uma Champions representando um país como a Tunísia, com história no futebol na maior competição de clubes de África, é brutal.”

E continua: “Naturalmente, é um feito desportivo assinalável. Estamos a falar de um continente com um conjunto de equipas que, em Portugal, provavelmente desconhecemos e não temos noção nenhuma da grandeza e dimensão futebolística”.

O jogo com o Al-Ahly será complicado. “Há a expectativa de competir ao mais alto nível com eles, sabendo o respeito que temos de ter pelo adversário, mas esse respeito significa o respeito que temos de ter por nós próprios, pelo caminho que foi feito, pelos nossos jogadores”, explica o técnico que não treina em Portugal desde 2020/21, quando treinou o Rio Ave pela segunda vez.