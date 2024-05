Thiago Motta de saída do Bolonha após histórico apuramento para a Champions

Thiago Motta não vai continuar no comando do Bolonha, que apurou para a Liga dos Campeões da próxima época, tendo comunicado ao clube italiano o seu desejo de sair após duas temporadas no cargo.

Segundo vários órgãos de informação transalpinos, o treinador ítalo-brasileiro é o mais bem colocado para orientar a Juventus, que esta semana despediu Massimiliano Allegri, por "comportamentos incompatíveis" durante a final da Taça de Itália.

"O clube agradece ao treinador o seu extraordinário trabalho e deseja-lhe a melhor sorte para o resto da sua carreira", escreveu o Bolonha, em breve comunicado.

Thiago Motta continuava a ser desejado em Bolonha depois de classificar a equipa para a Liga dos Campeões, competição que não disputava há 60 anos.

"É um treinador preparado e ganhador que deu à equipa uma identidade de jogo brilhante. Conseguiu classificar-nos para a Liga dos Campeões. Só lhe podemos agradecer por estas épocas maravilhosas e desejar-te o melhor no futuro", elogiou o presidente do clube, Joey Saputo.

Thiago Motta, que chegou a Bolonha em 2022 para substituir o malogrado croata Sinina Mihajlovic, conseguiu, a duas jornadas do fim, a classificação para a Champions, estando atualmente no terceiro lugar, a faltar disputar um encontro.

Foi em 1964 que o Bolonha disputou a Taça dos Campeões da Europa e em 1999/00, há 25 anos, a sua última presença numa prova da UEFA.