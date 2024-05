Não há volta a dar. Tuchel vai mesmo deixar o Bayern no fim da época

Thomas Tuchel faz sábado o último jogo como treinador do Bayern de Munique, em Hoffenheim, para a última jornada do campeonato alemão de futebol, confirmou o próprio, pondo fim aos rumores de uma possível permanência.

“Esta é a minha última conferência de imprensa na Säbener Strasse [sede do Bayern de Munique]. Continuamos com o acordo alcançado em fevereiro. Há ainda alguns pontos em discussão, mas não entendimento sobre a minha continuidade”, explicou Thomas Tuchel.

O Bayern de Munique anunciou no final de fevereiro, após uma série de resultados negativos da equipa, a saída de Thomas Tuchel em 30 de junho, ou seja, um ano antes do final previsto para o termo do seu contrato, iniciado em março de 2023.

Desde esta decisão, o Bayern abordou, sem sucesso, o espanhol Xabi Alonso, com contrato com o Bayer Leverkusen até 2026, o selecionador germânico Julian Nagelsmann, antecessor de Thomas Tuchel, e Ralf Rangnick, que orienta a Áustria.

A direção do clube bávaro continua à procura de um novo treinador para a época de 2024/25, em que quererá reconquistar o título perdido pela primeira vez desde 2012/13 para o Bayer Leverkusen e chegar à final da Liga dos Campeões, que será disputada na sua Allianz Arena.