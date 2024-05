“Eu vejo a floresta, os treinadores da base olham para a árvore”: uma conversa com o coordenador da formação do Palmeiras

Depois de oito anos no Vitória, João Paulo Sampaio foi convidado para fazer parte da revolução do futebol de base do Palmeiras. Os craques foram saindo da academia do ‘verdão’, enriquecendo a fama e os cofres, mas os holofotes apontam para ali com mais vontade do que nunca agora que Endrick assinou pelo Real Madrid e Estevão poderá estar a caminho do Chelsea. Têm apenas 17 anos.

Ao longo de 40 minutos, João Paulo Sampaio explica a ideologia para a formação do Palmeiras e esclarece porque existe um campo de barro no centro de treinos e porque fazem amigáveis contra projetos comunitários em favelas. Talento, genética, liberdade e criatividade engessada também foram temas abordados nesta entrevista, que tocou ainda na Disney e em David Luiz e Hulk, dois atletas que se cruzaram com Sampaio na Bahia.

E Abel?, questionamos no fim. “É o maior treinador da história do Palmeiras”, garante sem pestanejar. Os seus garotos estão “bem entregues” ao português.

Por que razão o Palmeiras foi buscá-lo depois de oito anos no Vitória?

O Vitória sempre foi uma referência na base. Na maioria das Copas do Mundo, as últimas, o Vitória teve sempre lá jogadores formados no clube. Em termos de resultados e de revelação [aposta em jogadores], o Vitória é uma referência nesse trabalho. O Palmeiras nunca foi. Na sua história tem compras de jogadores e de poucos jogadores revelados. O clube era muito marcado por questões políticas e o Palmeiras trouxe na época, em 2015, o Alexandre Mattos, que era o bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Trouxe o Cícero [Souza] e foi atrás de mim para ser o gestor do futebol de base. Eu achei que era uma boa oportunidade vir trabalhar em São Paulo e começar a tentar mudar essa história do clube.

Como chega a esse cargo no Vitória?

Eu fiquei 23 anos no Vitória. Fui atleta, saí de casa com 11 anos. Fui jogar para o Bahia, cheguei quando foram campeões brasileiros em 88. Depois fui para o Vitória, numa época que começou a ter mais investimento e uma base, em 91, joguei até aos 22 anos. Tive quatro cirurgias no joelho, mas não foi por isso [que correu mal], foi porque o futebol estava a tornar-se muito potente e eu sou fibra lenta [risos]. Estava cansado já de correr atrás de ‘meias’, eu era volante, número 5. Ainda joguei na Suíça. Quando começou o inverno, chega. Deixei de jogar e comecei como treinador na formação do Vitória. Fui treinador oito anos, depois convenceram-me a ser o coordenador e gestor, onde fiquei mais nove anos. Estive seis meses como gestor da equipa profissional, tive quase uma úlcera e pedi para voltar ao futebol de formação.

E que erros cometeu no início?

Ahhh... Às vezes, eu chamava muito à atenção, embora eu ainda faça isso com os treinadores, na frente de todo o mundo. Hoje, eu chamo mais para o canto [para falar em privado]. Fui muito gravado por empresários e até pelo próprio atleta, quando o chamava à minha sala. A minha conversa, hoje, é mais no campo. Eu digo que sou um ’scout’ na coordenação, porque eu gosto muito de estar em campo, ver jogadores, dificilmente você me encontra na minha sala. Eu trazia muita gente para a reunião na sala. Esse erro trouxe-me problemas com as gravações, sou muito duro com eles às vezes, então às vezes gravavam. Esse erro não cometo mais, não...

O que mudou quando chegou ao Palmeiras?

Para mim, era bem claro: se o campo não chama à atenção, ninguém vai querer saber o que há de bom fora, seja administrativo, financeiro ou social. O campo tem de chamar à atenção. O Palmeiras tinha uma parte administrativa e social muito grande. Tinha cinco ou seis assistentes sociais, três psicólogos... e no campo só havia quatro treinadores e a captação só tinha duas pessoas, apenas dois observadores. Então, diminuímos essa parte fora do campo para aumentar no campo, treinadores e captadores [de talento]. O primeiro foco é esse, o campo. É muito claro, se você tem boa captação e bons treinadores no campo... No Vitória a gente tinha um campo para treinar sete categorias, mas tínhamos uma captação forte e treinadores muito bons. Não adianta ter estrutura grande, hotel, dinheiro, se você não tiver bons profissionais nessas áreas.

Certo.

O bom treinador melhora o jogador, o bom captador traz os melhores, é agressivo. Então, para mim é isso: focar no recrutamento e treino. Aqui partimos das partes para o todo, nunca do todo para as partes. Estamos sempre trabalhando o atleta individualmente. Hoje temos 12 treinadores, fora o futsal, que também é nosso. Vamos chamar à atenção pelo resultado no campo, não por ser um grande clube.

Às vezes existe esse erro, não é?, acha-se que a formação é algo coletivo, mas deve ser sempre individual, a pensar no atleta.

Vamos ter agora seis viagens internacionais, em maio. O guarda-redes de 15 anos vai jogar pelos sub-20. Porquê? Porque ele é diferente, eu quero dar-lhe desafios. Aí os treinadores dizem “ahhh, João, mas é importante para a equipa ele jogar nos sub-15, sub-17”. E eu disse: “Isso é para a equipa, importante para o Palmeiras é o goleiro estar pronto para a equipa profissional, temos de os desafiar. Não está a ter desafios nos sub-15”. O que importa é o que é bom para o atleta, não o que é bom para a categoria, para a equipa. Isto é bem claro. Paramos alguns jogadores que precisam de ganhar físico e massa muscular.

Hm, hm.

Vou dar um exemplo. Fazíamos muito isso no Vitória e você conhece muito bem dois jogadores que ganharam oito quilos num ano: Hulk e David Luiz. Foram meus atletas, fui treinador e depois gestor quando eles estavam lá. Quando chegam dos 17 para os 18 anos, o momento ali do pico do GH [a hormona], alguns precisam de parar para fazer esse trabalho. E aí todo o mundo quer que o jogador esteja jogando, que se destaque, mas o importante para o atleta é fazer aquele trabalho naquele momento. O foco é o atleta. "Ahh, você é campeão do Brasil ou da Copa São Paulo", que é famosa, mas, se me perguntar quem foi o campeão há cinco anos, eu não vou saber responder.

Pois.

Se me perguntarem quem é Endrick, Estevão, Danilo, vários, aí todo o mundo vai lembrar. O importante é o atleta, não são os títulos, isso é consequência. Na base, [o que importa] é a formação do atleta.