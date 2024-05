Evanilson estreia-se nos convocados do Brasil para a Copa América

O avançado Evanilson é a grande surpresa na convocatória do Brasil para a Copa América. Wendell, seu companheiro no FC Porto, também foi convocado.

Pepê e Galeno, que tinham integrado o último estágio da canarinha, não foram chamados desta vez.

Dorival Júnior elogia o avançado dos dragões, convocado pela primeira vez após lesão de Richarlison: “Pode ser um homem que complemente uma frente de ataque, como também infiltra muito bem quando atacamos pelas alas”. “É um jogador muito interessante e não tenho dúvidas que será uma boa surpresa. Surpreendeu-nos ao longo das nossas avaliações durante o período do processo”, acrescentou.

O Brasil está no Grupo D da Copa América, onde vai defrontar as seleções da Colômbia, da Costa Rica e do Paraguai. Antes disso, os canarinhos têm dois jogos de preparação: México (9 de junho) e Estados Unidos (13 de junho).

A Copa América vai decorrer nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho.

Convocatória:

Guarda-redes: Alisson, Ederson e Bento;

Defesas: Danilo, Yan Couto, Marquinhos, Éder Militão, Beraldo, Gabriel Magalhães, Wendell e Arana;

Médios: Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães, Andreas Pereira e Lucas Paquetá;

Avançados: Rodrygo, Vinícius Jr., Martinelli, Raphinha, Savinho, Endrick e Evanilson.