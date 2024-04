E não é que voltou mesmo? O jogador-presidente Romário treinou e já deixou recados ao treinador

O ‘baixinho’ voltou a falar sobre o tal objetivo, o de jogar com o filho. “Eu já ouvi, leio aí, não só no futebol, muitos atletas têm esse objetivo. Eu estava lendo hoje, inclusive, o Lebron James, com essa possibilidade de jogar com o filho dele no ano que vem. O Rivaldo já teve essa possibilidade, pouquíssimos tiveram e muitos quiseram. E eu vou ter essa oportunidade”, celebrou.

“Quero deixar uma coisa bem clara para todos: eu não vou disputar o campeonato”, esclareceu, baixando as expectativas das pessoas sobre a sua participação na segunda divisão do Carioca. “A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas. Até porque o mais importante para o América, nessa competição, é a questão técnica.”

De acordo com a imprensa local, Romário chegou às instalações do clube meia hora antes do treino começar. Conta o “Globo Esporte” que começou por um “treino físico num ritmo leve com os demais companheiros”.

Seguiu-se depois um trabalho de finalização a solo, que, avaliando os vídeos que circulam na internet, mais parecia um momento qualquer na praia. Os guarda-redes, apesar de a bola ir lenta lenta, não chegaram a nenhuma. E lá elogiaram o campeão do mundo de 1994. “É sem força, só jeito. Imagina no auge”, dizia um deles. Pareciam garotos felizes. No final do treino, trabalhou-se a parte tática, num campo pequeno.

No fim de tudo, Romário foi Romário. “[Se houver um penálti] o presidente vai pedir ao treinador para bater. Se o treinador decidir que ele não vai bater, o treinador vai sair e o presidente vai bater de qualquer jeito. Cara, isso é uma responsabilidade para o presidente”, disse na galhofa.

A estreia de Romário, com a camisola do América-RJ na Série A2 do Campeonato Carioca, poderá acontecer no dia 18 de maio, contra o Petrópolis.