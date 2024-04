Miguel Crespo: “Eu era mesmo molengão. Na distrital dei o cliquezinho na intensidade”

Como resumes esta estadia no Rayo? Mudaram de treinador. Sim, gosto muito do treinador novo. É um clube humilde, trabalhador, a malta gosta do clube, os jogadores são todos fantásticos, tudo gente boa, como se diz em Portugal. Está a correr bem, temos agora bons jogos para ganhar para atingir o objetivo e isso é que é o mais importante.

Tiveste muitas presenças no Fenerbahçe e até renovaste o contrato em outubro. Porque vieste para o Rayo? Foi uma situação complicada. Não é complicada... eu queria sair já no início da temporada, mas depois, com conversas com colegas e com o treinador que sempre gostou de mim, acabei por ficar no clube e estou muito grato ao Fenerbahçe. Gosto muito do Fenerbahçe, sempre dei tudo por eles. Agora, no mercado de janeiro houve a oportunidade por causa do limite de estrangeiros, eles reforçaram a equipa em janeiro e havia jogadores a mais da quota de estrangeiros. Como eu tinha a ambição de vir conhecer a Liga Espanhola, então, vamos dizer, acabei por ajudar o clube a libertar uma vaga de estrangeiro, e ajudei-me a mim a vir conhecer um campeonato que tinha muita ambição de conhecer.

Ia perguntar isso, se como atleta profissional te preocupava alguma coisa do que viste com colegas. Era o sono, então? É o único... não é receio, mas para mim é uma coisa importante, o meu descanso. Sempre tive cuidado com isso em toda a minha carreira. É o único ponto menos positivo, vamos assim dizer.

O que sentes já a mudar em ti? Ainda não penso muito, só estou preocupado com o que falam da falta do sono, de dormir pouco, mas de resto estou ansioso porque sempre foi uma coisa que eu e a minha mulher quisemos. Agora estamos a realizar, está quase a nascer. Estamos muito contentes.

Emprestado pelo Fenerbahçe, um clube com o qual tem contrato até 2025 e onde se cruzou com Jorge Jesus e Vítor Pereira, Crespo está feliz na capital espanhola, admitindo que a luta pela permanência é um sentimento diferente. Não lamenta nada, foi ele que quis este destino, também para estar perto de craques como o seu ídolo, Luka Modric. “Há um mês joguei contra ele, coisas da vida. Foi incrível.”

O jogador do Rayo Vallecano encontra-se com a Renascença num hotel de Madrid, na Calle de Toledo. Chega dentro de um fato de treino cinzento, com um sorriso impecável e um trato de senhor. A felicidade mais genuína surgiu quando se falou nos seus tempos em Viana do Castelo, uma altura em que se dividiu entre os juniores e os seniores com apenas 17 anos. De rastos, faltava às aulas na segunda-feira – “A minha mãe matava-me”. Foi nessa altura que aprendeu uma coisa ou duas sobre futebol e tudo começou a ficar mais sério.

Foi logo nas primeiras interações, por mensagens, que admitiu estar radiante por uma filha estar a caminho. Miguel Crespo, de 27 anos, diz que era um sonho e que o timing do nascimento – quando a época termina – é bom. Teme as noites mal dormidas, foi o que viu com companheiros ao longo da carreira. O descanso é sagrado para este fino futebolista.

Como é a relação com os adeptos? Há ali uma claque que é muito da comunidade e que defende determinados valores.

O clube é do bairro, o estádio é mesmo no meio de um bairro e as pessoas do bairro amam o clube. São fanáticas pelo clube, até um bocado como no Fenerbahçe mas numa escala menor. É um bocado essa paixão que eles transmitem e que querem que os jogadores transmitam também dentro de campo, o que é fantástico.

Alguma vez tinhas andado numa luta por não descer?

Já, no meu primeiro ano de profissional, na equipa B do Braga, na II Liga. Claro que não é o que um jogador ambiciona, mas faz parte e às vezes acontece, mesmo equipas que não querem lutar acabam por cair nessas zonas. Claro que é diferente, é uma pressão diferente. A pressão para ganhar é uma pressão muito melhor do que a pressão de estar ali com a corda no pescoço. Mas é assim, temos de estar prontos para tudo e lutar pelas vitórias para alcançar o objetivo.

Mexe com o teu orgulho como jogador? Vens de um colosso da Turquia.

[risos] Já falei isso com a minha mulher. É uma grande diferença de realidades. Claro que no Fener jogas para ganhares os títulos todos e, de repente, estás numa realidade que é para não cair de divisão. Mas fui eu que quis vir para aqui, foi uma decisão minha, ninguém me forçou a nada, eu queria vir. Portanto, estou completamente satisfeito e sei que vamos conseguir atingir o nosso objetivo, com maior ou menor dificuldade.

Como descreves a convivência com Jorge Jesus na Turquia?

Difícil. Não vou dizer que é um treinador fácil, mas ainda bem que o tive na minha carreira. É um treinador fantástico, mas tens de ter uma personalidade forte para conviver no dia a dia com ele.

Guardas algum momento específico? Seja conversa, seja ensinamento ou o que for.

Não, assim momentos nossos não tenho, não vou estar aqui a inventar. Mas é como digo: tens de ter uma personalidade forte porque ele exige muito de todos e o dia a dia é cansativo. Só assim é que se vê os resultados que ele tem.

Já saíste de lá há uns tempos, mas em março ainda eras o jogador com mais roubos de bola na Liga Conferência. Sempre foste assim ou foi Jesus que te deu esse lado? Não tinha essa ideia quando passaste no Estoril. Se calhar, porque o teu jogo é esteticamente sedutor, não se olha para o trabalho defensivo da mesma maneira.

Eu acho que é mais isso. Sempre tive esta capacidade de roubar algumas bolas, principalmente no meio-campo ofensivo. No Fenerbahçe, ainda na altura do Vítor Pereira, comecei a jogar um bocadinho mais atrás por causa da lesão do Luiz Gustavo, então aí começou a dar-se mais valor aos meus roubos de bola. Mesmo com o Jorge Jesus, com a pressão alta que ele gostava de fazer... é como meterem um peixe na água. O que mais gosto de fazer no futebol é pressão alta, recuperar ali a bola e encontrar os meus colegas. Estava na minha zona de conforto.

Que tal Vítor Pereira?

Gostei, gostei muito.

Diferente de Jesus?

Diferente. Muito mais tranquilo, sim, mas com uma ambição destemida. Foi o que me abriu as portas para o Fenerbahçe, vou estar sempre eternamente grato, ele sabe que eu gosto muito dele. É um grande treinador.

O que mais te impressionou na Turquia?

É completamente diferente. O que mais gostava na Turquia era, de longe, jogar em casa, aquilo é fantástico. Adorava. Eu dizia a todos os meus amigos e familiares: “Têm de vir aqui para ver porque explicar-vos nunca há forma de dizer o que isto é, só vindo cá". Felizmente, muitos conseguiram. É um mundo diferente, era o que mais me encantava, tanto a mim como à minha mulher. Ela adorava ir ao estádio.

Sempre foi assim?

Sempre foi assim. Sempre que jogo em casa, ela está presente.

Como eram os dérbis com o Galatasaray?

Era outro ponto que eu ia tocar. A melhor parte do Fenerbahçe eram os jogos grandes, com o Besiktas e Galatasaray. É o melhor que há no futebol são esses grandes jogos.