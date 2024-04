Menos uma opção para o Bayern. Nagelsmann renova com a seleção da Alemanha

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou a renovação de contrato com o treinador Julian Nagelsmann até ao Mundial de 2026. Fecha-se mais uma possibilidade para o Bayern de Munique, que continua à procura de treinador para a próxima época.

O jovem técnico de 36 anos tinha contrato apenas para o Campeonato da Europa, que será disputado em solo alemão neste verão. Sucedeu a Hansi Flick e orientou apenas seis jogos até ao momento. Era apontado como o principal candidato para o Bayern de Munique, depois de Xabi Alonso ter anunciado que vai continuar no Bayer Leverkusen.

"É uma grande honra poder treinar a seleção nacional e trabalhar com os melhores jogadores do país. Temos a possibilidade de inspirar um país inteiro. As vitórias de março contra a França e Holanda foram marcantes para mim, queremos um Europeu de sucesso, em casa, e estou muito ansioso por isso", disse o técnico, citado pela federação.

Nagelsmann esteve uma época e meia no Bayern de Munique antes de ser despedido e substituído por Thomas Tuchel, cuja saída já foi confirmada há algumas semanas no fim da época.

"Esta renovação é um sinal forte da Federação. Ele está na lista de desejos dos maiores clubes da Europa, mas para o Julian, a seleção é mais do que um trabalho, é um assunto que está no seu coração. Agora vamos planear e concentrar inteiramente num Europeu de sucesso", disse o presidente Bernd Neuendorf.

O técnico passou pelo Hoffenheim, RB Leipzig e Bayern de Munique antes de ter chegado à seleção nacional.

No Campeonato da Europa, a anfitriã Alemanha está no grupo A com a Hungria, Escócia e Suíça.