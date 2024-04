Liga Europa. Veja os resultados da noite

O principal candidato a vencer a Liga Europa caiu nos quartos de final. O Liverpool ainda ganhou em Itália, mas não conseguiu dar a volta à eliminatória. O Bayer continua a sua época de sonho e, depois da Bundesliga, já está nas meias-finais da Liga Europa (e na final da Taça da Alemanha, lembre-se). Milan e Benfica podiam ter passado, mas ficaram pelo caminho.

Liga Europa, quartos de final, 2.ª mão

Roma 2-1 AC Milan

Atalanta 0-1 Liverpool

West Ham 1-1 Bayer Leverkusen

Marselha 1-0 Benfica (4-2, gp)

As meias-finais da Liga Europa são Roma vs Bayer e Marselha vs Atalanta. As partidas vão decorrer a 2 e 9 de maio.