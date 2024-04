Aston Villa, Fiorentina, Club Brugge e Olympiacos são os apurados para as meias-finais da Liga Conferência.

Liga Conferência, quartos de final, 2.ª mão:

Lille 2-1 Aston Villa

Fiorentina 2-0 Viktoria Plzen

PAOK 0-2 Club Brugge

Fenerbahçe 1-0 Olympiacos

As meias-finais, que vão jogar-se a 2 e 9 de maio, vão opor: Aston Villa vs Olympiacos e Fiorentina vs Club Brugge.