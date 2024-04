Aitana gostaria de dizer que o Mundial tudo mudou no futebol feminino espanhol, "mas não"

Aitana Bonmatí lamenta que "nada" tenha mudado no futebol feminino espanhol, desde que a Espanha conquistou o Mundial.

Em entrevista à BBC, publicada esta quinta-feira, a média do Barcelona assume que "gostaria de dizer que tudo mudou" e que vencer o Campeonato do Mundo, em 2023, "deu mais coisas" às jogadoras, "mas não [pode] dizer isso". Aitana faz a comparação com o futebol inglês.

"Com a vitória de Inglaterra no Euro 2022, tudo mudou, mas nós ganhámos o Mundial, que penso que é um feito maior que ganhar um Europeu, e nada mudou. Especialmente na liga, temos os mesmos problemas de sempre, temos muitos problemas", critica.

A título de exemplo, a atual detentora da Bola de Ouro e do The Best assinala que "as melhores ligas, como a inglesa, têm menos equipas, para serem mais competitivas". Também permite dar às jogadoras que disputam as competições europeias e que alinham pelas suas seleções mais tempo de descanso, além de permitir pagar melhor, diz.

"Aqui, temos 16 equipas, o que é demasiado. Penso que a nossa liga não é atrativa. Gostaria de dizer que tudo mudou, mas não", reforça.

Aitana entende interesse espanhol por Inglaterra

Aitana entende, por isso, que cada vez mais jogadoras espanholas admitam mudar-se para Inglaterra. São elas Lucía García e Irene Guerrero, no Manchester United, Laia Codina, no Arsenal, Laia Alexandri e Leila Ouahabi, no Manchester City, e Vicky Losada, colega da portuguesa Tatiana Pinto no Brighton & Hove Albion.

"Penso que as jogadoras consideram jogar em Inglaterra porque, ali, estão a fazer as coisas tão bem. Tratam bem o futebol feminino, dão poder às jogadoras e ao campeonato. Aqui em Espanha, não posso dizer o mesmo. Também vejo que a Liga inglesa é competitiva e que, todos os anos, investem mais dinheiro para desenvolvê-la. Estão a torná-la mais atrativa", salienta a internacional espanhola, de 26 anos.

Aitana Bonmatí tem contrato com o Barcelona até ao final da próxima temporada. Na última época, venceu campeonato, Supertaça e Liga dos Campeões pelas catalãs, e o Mundial por Espanha. Sucesso que lhe permitiu vencer a Bola de Ouro e o The Best pela primeira vez.