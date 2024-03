Não é caso único. Treinador do Leicester despedido após investigação a alegado namoro com jogadora

Emma Hayes, técnica do Chelsea e que assumirá o comando da seleção norte-americana no verão, classificou tais relações como "inapropriadas".

A antiga internacional inglesa Casey Stoney, atual treinadora do San Diego Wave, dos Estados Unidos, e ex-Manchester United, escreveu, no X (antigo Twitter), que o tema "nem devia ser um debate".

Em comunicado , o Leicester sublinha que o código de conduta foi estabelecido e implementado ao início desta temporada e "faz parte do compromisso contínuo do clube de profissionalizar o jogo feminino".

A notícia surge após investigação a uma alegada relação amorosa entre Kirk e uma jogadora, o que terá levado à suspensão do técnico durante esse período, segundo avançou, a 8 de março, o jornal " The Guardian ".

Willie Kirk não é caso único, nem mesmo no Leicester



O tema das relações treinador(a)-jogadora abalou os EUA em dezembro de 2022. Após levar o Portland Thorns à conquista do campeonato, Rhian Wilkinson apresentou a demissão e fez queixa de si própria à Liga, por ter desenvolvido uma relação amorosa com uma jogadora.

Wilkinson, agora selecionadora do País de Gales, explicou que tinha trocado mensagens com uma jogadora, antiga colega de equipa, e que tinham expressado sentimentos uma pela outra, mas não tinham atuado sobre eles. A NWSL, que proíbe este tipo de relação, ilibou a treinadora de conduta imprópria, após investigação. Ainda assim, Wilkinson decidiu demitir-se, por sentir que tinha perdido o apoio do balneário.



Em 2017, Mark Sampson foi despedido do cargo de selecionador inglês, depois de terem sido revelados os "detalhes completos" de "relações impróprias" que o galês tinha tido com jogadoras quando era treinador do Bristol Academy. Sampson já estava na linha de fogo por comentários racistas contra as jogadoras Eniola Aluko e Drew Spence.

Também não é o primeiro caso a envolver o Leicester. Em fevereiro, Jonathan Morgan foi despedido do Sheffield United depois de vir a público que o treinador tinha mantido uma relação amorosa com uma jogadora adolescente quando treinava as "foxes". Questionado pelo portal "The Athletic", Morgan confirmou o namoro, mas sublinhou que, na altura, a jogadora tinha 18 anos; a mãe da jovem diz que ela tinha 17.

O Leicester City encontra-se na nona posição da WSL, com 16 pontos, dez acima da zona de despromoção, ocupada unicamente pelo último classificado, o Bristol City. A até agora técnica adjunta Jennifer Foster passa a liderar a equipa, de forma interina, enquanto o clube "inicia o processo de contratação de novo treinador permanente".