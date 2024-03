Palmeiras, de Abel Ferreira, com San Lorenzo na fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras, de Abel Ferreira, defrontará os argentinos do San Lorenzo, os uruguaios do Liverpool e os equatorianos do Independiente del Valle na fase de grupos da Taça Libertadores de futebol.

O sorteio realizado na segunda-feira colocou no caminho do 'verdão', campeão com Abel Ferreira em 2020 e 2021 e com Luiz Felipe Scolari em 1999, um antigo campeão, o San Lorenzo (2014), e um finalista vencido, o Independiente del Valle, em 2016.

O sorteio distribuiu as 32 equipas por oito grupos de quatro, com o Palmeiras a integrar o Grupo F.

Nesta fase, os dois primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final, enquanto o terceiro classificado cai para o 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Taça sul-americana, a segunda competição de clubes da CONMEBOL.

Fora da Taça Libertadores ficou o Bragantino, do treinador português Pedro Caixinha, que na terceira eliminatória de acesso, na qual entravam o quinto e sexto classificados do Brasileirão, foi afastado pelo Botafogo (2-1 fora, 1-1 em casa).

O Fluminense, campeão em título da Libertadores, integra o Grupo A com os chilenos do Colo Colo, os paraguaios do Cerro Porteño e os peruanos do Alianza Lima.

As equipas brasileiras têm dominado as últimas edições da maior competição de clubes da América do Sul, desde que o Flamengo, então orientado pelo também português Jorge Jesus, venceu em 2019, sucedendo aos argentinos do River Plate.

Desde então, o Palmeiras venceu em 2020 e 2021, o Flamengo novamente em 2022, e o Fluminense em 2023.