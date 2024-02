O treinador Rúben Amorim está no lote de três treinadores que, alegadamente, o Liverpool pretende para substituir Jurgen Klopp no final da temporada.

A notícia está a ser divulgada em Inglaterra pelo “The Times”.

O emblema de Anfield tem na lista Xabi Alonso, do Leverkusen (o favorito da estrutura), De Zerbi, do Brighton, e Rúben Amorim, do Sporting.

Os "reds" vão querer conversar com os três técnicos, acrescenta a mesma fonte.