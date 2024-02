Ex-Boavista sai do coma induzido

O hondurenho Alberth Elis, ex-avançado do Boavista, saiu do coma induzido em que estava desde o choque de cabeças no sábado na partida entre Bordéus e Guingamp.

O Bordéus, clube que esta época está na segunda liga francesa, adiantou, através de comunicado, que o jogador de 28 anos está a melhorar.

“Em coma induzido desde sábado, estamos felizes em comunicar os primeiros sinais encorajadores: Alberth despertou e está a recuperar”, lê-se no comunicado do clube e da família.

Apesar disso, o Bordéus mantém-se cauteloso e diz que “os próximos dias vão ser cruciais” para a recuperação do atleta.

Elis chocou de cabeça, aos 10 minutos, da partida contra o Guingamp e saiu de campo logo com máscara de oxigénio para o hospital onde ainda se encontra.