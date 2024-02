Bayer Leverkusen ganha e tem 11 pontos de vantagem sobre o Bayern

O Bayer Leverkusen colocou-se provisoriamente com 11 pontos de vantagem no topo da Liga alemã de futebol, após receber e bater o Mainz, por 2-1, no arranque da 23.ª jornada, e fez história.

Com este resultado, a formação liderada pelo espanhol Xabi Alonso tornou-se a primeira a somar 33 jogos consecutivos sem perder em todas as competições, superando os 32 do Bayern Munique, alcançados entre 2020 e 2021.

Para registar a quarta vitória seguida na Bundesliga, e 19.ª no total, o Bayer bem pode agradecer ao guarda-redes do Mainz Robin Zentner, que protagonizou um dos 'frangos' da época aos 68 minutos, quando deixou passar pelas mãos um remate de Andrich.

Antes, logo aos três minutos, o médio suíço Granit Xhaka tinha dado vantagem à equipa de Leverkusen, mas Kohr, aos oito, refez a igualdade.

Destaque ainda para expulsão de Ngankam, que deixou o Mainz reduzido a 10 unidades a partir dos 80 minutos.

Com este resultado, o Bayer Leverkusen passou a ter à condição 11 pontos de vantagem sobre o Bayern Munique, segundo classificado, que recebe no sábado o Leipzig, quinto.

Já o Mainz segue no penúltimo posto, com 15 pontos, para já a sete pontos da salvação.

O Bayer Leverkusen nunca conquistou uma Bundesliga nos seus 119 anos de história, tendo ficado em segundo lugar em cinco ocasiões.

Uma Taça UEFA, em 1987/88, e uma Taça da Alemanha, em 1992/93, são os únicos títulos do emblema.