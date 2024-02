Morreu Andreas Brehme, o jogador que deu o Mundial de 90 à Alemanha

Morreu o "herói de 90". Andreas "Andi" Brehme, que converteu o penálti que deu à Alemanha Ocidental o Mundial de 1990, não resistiu a uma paragem cardíaca. Tinha 63 anos.

O antigo lateral-esquerdo tocou o céu na viragem da última década do século 20, frente à Argentina, mas já lá vamos: primeiro, as pedras sobre as quais construiu a carreira que lhe permitiu chegar aí.

Nascido em Hamburgo, na Alemanha Ocidental, no dia 6 de novembro de 1960, Andi Brehme começou a jogar no clube da terra, o HSV Barmbek-Uhlenhorst. É o único notável de um clube fundado nos anos 20, cujas aventuras para lá do amadorismo foram vividas antes, ainda, de Brehme vestir a camisola azul e amarela.

Ainda assim, Brehme deu o salto para o 1. FC Saarbrucken, da segunda divisão do sul, mas ficou lá apenas por uma época. Ainda assim, as cores - o negro e azul - estavam-lhe destinadas. Lá chegaremos.

Em 1981/82, aos 21 anos, surgiu a possibilidade de representar o clube do coração. Andi rumou ao Kaiserslautern e não acusou o salto para o escalão máximo do futebol alemão: embora, coletivamente, tenha sido um percurso de mais a menos, ajudou os "reuten teufel" em boas campanhas na Bundesliga e na Taça UEFA.

Porque o efeito eucalipto não é coisa recente, Andreas Brehme lá foi parar ao Bayern de Munique, com que conquistou, em duas temporadas, um campeonato - logo na época de estreia -, uma Taça e uma Supertaça. Ficou a faltar a Liga dos Campeões, então chamada Taça dos Campeões Europeus: o FC Porto destruiu esse sonho, na final de 1987.