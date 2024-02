Italianos batem espanhóis na Liga dos Campeões

O Inter de Milão recebeu e venceu esta terça-feira o Atlético de Madrid, por 1-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O avançado austríaco Arnautovic marcou o golo da vitória da formação italiana, aos 79 minutos.

Na outra partida da noite a contar para a Liga dos Campeões, o PSV Eindhoven empatou, em casa, com o Borussia Dortmund (1-1).

Malen abriu o marcador para o Dortmund, aos 24 minutos, mas o PSV empatou por De Jong, aos 56 minutos.

Na quarta-feira é a vez do FC Porto entrar em campo para a Liga dos Campeões. Os dragões recebem o Arsenal, às 20h00, no Estádio do Dragão. Será um duelo com arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

O outro jogo do dia é o Nápoles - FC Barcelona.