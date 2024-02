Besiktas contrata Al Musrati

O Besiktas oficializou a contratação de Al Musrati. Contrato assinado até 2027.

O médio, de 27 anos, chega ao Besiktas por empréstimo do Sp. Braga, com uma cláusula de compra obrigatória de 12 milhões de euros.

Já os arsenalistas detalharam que o clube de Fernando Santos paga já um milhão de euros. Os restantes 11 milhões de euros chegam depois.

“A estes valores acrescem mais 2,5 milhões de euros, mediante objetivos coletivos. Em resumo, a transferência em definitivo do jogador cifra-se em 12 milhões de euros + 2,5 milhões de euros em objetivos. Refira-se, ainda, que o mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce aos valores acima referidos e é da total e única responsabilidade do Besiktas”, lê-se no comunicado do Sp. Braga.

Pela equipa arsenalista, Al Musrati esteve em 151 jogos, marcou 15 golos e fez oito assistências.