Morreu Gigi Riva, campeão europeu e máximo goleador da seleção italiana

Morreu o antigo jogador Luigi "Gigi" Riva, campeão da Europa em 1968 e ainda hoje máximo goleador da seleção italiana, aos 79 anos.

Também conhecido como "Rombo di Tuono", o antigo avançado tornou-se, aos 20 anos, o primeiro jogador do Cagliari a ser chamado à seleção de Itália, com que apontou 35 golos em 42 internacionalizações.



Apesar de também ter representado o Legnano, foi mesmo no Cagliari que fez história: fez-se "herói da Sardenha", como lhe chamavam, ao levar os "isolani" à conquista do único campeonato da sua história.

Na seleção, além de ter vencido o Euro 1968, em cuja final marcou, frente à Jugoslávia (2-0), foi à final do Mundial 1970, perdida para o Brasil.

Gigi Riva também foi "team manager" da Squadra Azzurra, tendo estado na conquista do Mundial 2006. Participou em 11 fases finais nessa condição. Em 2011, foi induzido no "Hall of Fame" do futebol italiano.

No intervalo da final da Supertaça de Itália, os adeptos no estádio e os jogadores de Nápoles e Inter de Milão aplaudiram Gigi Riva.