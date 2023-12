O Cádiz, da primeira divisão espanhola, perdeu com o último classificado do quarto escalão e está fora da Taça do Rei, em Espanha.

Pelo Arandina marcaram Ceesay e Jorge Pesca numa partida histórica para a turma de Aranda de Duero, no norte de Espanha, perto de Valladolid.

O Cádiz ainda empatou o jogo por San Emitério, mas fica fora da prova.