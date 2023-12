Abel Ferreira mantém-se no Palmeiras? “Acho que sim”

Depois de ter dito que não sabia se tinha forças para continuar no Palmeiras, Abel Ferreira parece ter refletido e decidido cumprir o contrato.

Questionado pela ESPN Brasil sobre a continuidade no Verdão, Abel Ferreira respondeu “Acho que sim”.

O técnico luso foi premiado com o galardão de melhor treinador do Brasileirão, durante o Prémio Bola de Prata, e emocionou-se.

"Fiz escolhas, nos últimos anos, a pensar no eu, no que é melhor para a minha carreira. Nunca foi o que é melhor para a minha família. Chegou a altura de pensar neles. A única coisa que posso dizer é que vou decidir com o coração e com a cabeça. O futebol tem um impacto muito negativo na nossa formação enquanto homens e mulheres. Somos muito egoístas e egocêntricos, por isso é tão difícil gerir egos no futebol", disse.

Abel Ferreira, que já conquistou nove títulos pelo Palmeiras, tem contrato até dezembro de 2024.