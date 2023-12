Lesão de Rafael Leão "não é grave, mas não se deve arriscar"

Rafael Leão garante que a lesão que o afastou dos últimos jogos da seleção e do AC Milan não é grave, embora deva ser tratada com cautela.

Em declarações à imprensa italiana, à margem da Gran Galà del Calcio, cerimónia de final de ano do futebol italiano, que se realizou na segunda-feira, o internacional português explica a natureza da lesão.

"Sinto-me bem. A lesão não é grave, mas não se deve arriscar. Estou a trabalhar em conjunto com o departamento médico [do Milan]. Sabemos que o campeonato é longo, por isso é preciso pensar passo a passo para voltar a 100%. Não há dores, mas estou a tentar voltar a 100% e, assim, poder ajudar os meus companheiros", salienta o avançado.

Leão, de 24 anos, não joga desde 11 de novembro, quando se lesionou, frente ao Lecce, e falhou os últimos jogos de Portugal na fase de qualificação para o Euro 2024, para que a seleção já estava apurada.

Motores do Milan já estão a aquecer

O Milan está no terceiro lugar da Serie A, a quatro pontos do líder, o Inter, e ocupa o último posto do grupo F da Liga dos Campeões, ainda que mantenha viva a esperança de avançar para os oitavos de final.

Rafael Leão admite que "neste momento há pressão, mas a pressão é uma coisa positiva". O português, que integra o onze ideal da Serie A de 2022/23, acredita que o início de época aos solavancos ficou para trás.

"É belíssimo ver quando a equipa está bem e vence, nós somos o Milan e devemos vencer. O campeonato é longo. Há jogos em que temos de fazer melhor e vencer. Agora, estamos a vencer de novo e a aliviar a pressão. Confio na equipa, temos jogadores de grande qualidade", vinca.