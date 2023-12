Palmeiras, de Abel, muito perto do bicampeonato

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, ficou muito perto do título após receber e vencer o Fluminense, por 1-0, na 37.ª e penúltima jornada da Liga brasileira.

Com este triunfo, a equipa de Abel vai chegar à última ronda a precisar apenas de um empate para alcançar o bicampeonato, na visita ao terreno do Cruzeiro.

Com três pontos de vantagem sobre Flamengo e Atlético Mineiro, num grupo em que ainda se pode juntar o Botafogo, o Palmeiras até pode perder em Belo Horizonte e festejar na mesma o título, já que só uma goleada sofrida, ou uma goleada protagonizada pelos seus rivais, pode deixar a conquista em perigo.

Perante o Fluminense, recente vencedor da Taça Libertadores, um golo de Breno Lopes, aos 30 minutos, foi suficiente para dar a vitoria de Abel Ferreira, num encontro em os forasteiros ficaram a reduzidos a 10 por expulsão de Lucas Justen, aos 54.

À mesma hora, o Flamengo bateu em casa o Cuiabá, de outro treinador português, neste caso António Oliveira, e vai para derradeira jornada ainda com possibilidades matemáticas de conquistar o Brasileirão.

Luís Araújo, aos cinco minutos, e Pedro, aos 45+4, fizeram os golos do Flamengo, enquanto Clayson reduziu aos 79, de grande penalidade, naquele que foi o último jogo do lateral esquerdo Filipe Luís no Maracanã.

O Cuiabá, que já tinha a manutenção, segue no 12.º posto, o último que dá acesso às provas sul-americanas.