“Maldição do ex”. João Félix derrota Atlético Madrid e dá vitória ao Barça

O FC Barcelona derrotou o Atlético Madrid, por 1-0, com golo do português João Félix, em partida da jornada 15 de La Liga.

O único tento da partida no Olímpico de Barcelona foi apontado aos 28 minutos. O internacional luso, que tem contrato com o Atlético, bateu Oblak com um toque de classe.

Na segunda parte os "colchoneros" foram superiores, mas não houve mais golos. João Cancelo também foi titular na equipa catalã, que foi sempre tentando o contra-ataque.

Com esta vitória, o Barcelona fugiu ao adversário deste domingo (mais três pontos) e sobe ao terceiro lugar da liga espanhola, com 34 pontos, só atrás de Girona e Real Madrid, que têm 38.

Esta época, Félix, de 24 anos, soma cinco golos e três assistências em 17 jogos.