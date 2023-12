Final louco dá vitória ao Liverpool diante da equipa de Marco Silva

Num jogo com sete golos e várias trocas de liderança, o Liverpool derrotou o Fulham, de Marco Silva, por 4-3.

Pelos “reds” marcaram Bernd Leno (autogolo), Alexis MacAlister, Endo e Trent Arnold.

Já pelo Fulham apontaram Harry Wilson, Kenny Tete e Cordova-Reid.

O golo que deu os três pontos aos de Liverpool foi apontado aos 88 minutos. Já o empate tinha surgido um minuto antes, num final de loucos em Anfield.

Com este resultado, o Liverpool sobe, à condição, ao segundo lugar da Premier League, a dois pontos do líder Arsenal. Já o Fulham é 14.º, com 15 pontos.