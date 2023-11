Palmeiras com caminho aberto para o título. As contas e o calendário das últimas jornadas

O Palmeiras, de Abel Ferreira, goleou na receção ao América Mineiro, por 4-0, e tem agora o caminho aberto para revalidar o título de campeão brasileiro.

Em casa, o "Verdão" não deu hipótese e o jovem Endrick abriu o marcador logo aos 2 minutos de jogo. Um autogolo de Éder Ferreira e um "bis" de José Manuel López já perto do final, aos 88 e 92 minutos, confirmou a vitória tranquila.

A equipa orientada pelo português aproveitou o deslize do Flamengo, que entrou para a jornada com os mesmos 63 pontos do Palmeiras. A equipa do Rio de Janeiro perdeu na receção ao Atlético Mineiro, por 3-0, no Maracanã.

Já o Botafogo voltou a deixar escapar a vitória no último lance da partida.

Tiquinho Soares marcou aos 97 minutos e parecia ter fechado as contas da vitória, mas o Coritiba chegou mesmo ao empate já aos 99 minutos. O Botafogo não vence há nove jornadas, desde o dia 19 de outubro.

Faltam duas jornadas para o fim do campeonato e o Palmeiras lidera com 66 pontos, seguido do Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, todos empatados com 63 pontos.

As contas do título



O título pode até ficar entregue já neste fim-de-semana. Se o Palmeiras vencer o Fluminense, será campeão se Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo não vencerem os seus jogos.

O empate contra o campeão da Libertadores também pode dar título, mas implica ainda mais variáveis: derrotas de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo; e deslizes - empate ou derrota - de Grémio e RB Bragantino, que estão atrás na tabela, mas ainda com hipóteses matemáticas de chegar ao primeiro lugar.

Uma derrota com o Fluminense não garante título em qualquer cenário e reabre a discussão do campeonato na última jornada.

Esta é a quarta temporada de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras. Venceu duas Copas Libertadores, um campeonato, uma Taça do Brasil, uma Supertaça brasileira e uma Supertaça Sul-Americana. Tem contrato com o clube por mais uma temporada.

O calendário dos candidatos nas últimas duas jornadas do Brasileirão

Jornada 37

Domingo, dia 3 de dezembro

Atlético Mineiro-São Paulo, 00h00

Palmeiras-Fluminense, 19h00

Flamengo-Cuiabá, 19h00

RB Bragantino-Coritiba, 21h30

Grémio-Vasco, 21h30

Botafogo-Cruzeiro, 21h30

Jornadas 38

Quinta-feira, 7 de dezembro

Internacional-Botafogo, 00h30

Bahia-Atlético Mineiro, 00h30

Cruzeiro-Palmeiras, 00h30

Vasco-Red Bull Bragantino, 00h30

São Paulo-Flamengo, 00h30

Fluminense-Grémio, 00h30