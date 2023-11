Braga derrota Union Berlim na Youth League

O Sp. Braga venceu o Union Berlim, por 1-0, na quinta jornada do Grupo C da Youth League, e continua na luta pelo primeiro lugar.

O golo dos jovens arsenalistas foi apontado por João Vanconcelos, com assistência de Kauan Kelvin.

Com este triunfo, os guerreiros do Minho somam três vitórias e dois empates no grupo, os mesmos que pode ter o Real Madrid se vencer a partida desta quarta-feira.

Para já, o Braga garantiu, pelo menos, a presença no “play-off” de acesso aos oitavos de final da competição.

Na sexta e última jornada do grupo, o Sp. Braga visita o Nápoles.

Veja o golo: