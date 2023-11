Bayern de Munique renova com Neuer por mais uma época

O Bayern Munique prolongou, esta terça-feira, por um ano o contrato com o guarda-redes Manuel Neuer, de 37 anos, que regressou à competição no final de outubro, após dez meses de ausência.

O contrato do clube bávaro, no qual alinha o português Raphael Guerreiro, com o guardião, jogador do Bayern desde a temporada 2011/12, vigorará até final da próxima temporada, em que o estádio da formação de Munique será palco da final da Liga dos Campeões.

"Depois de minha longa lesão, estou de volta com toda a força. Tenho a certeza de que juntos, e com o apoio dos adeptos, poderemos alcançar os nossos grandes objetivos nos próximos anos. Obviamente a final da Liga dos Campeões de 2025, em Munique, é um deles", disse o guardião, em declarações ao site do clube.

Neuer, que soma 494 jogos com a camisola do Bayern Munique, e 117 pela seleção germânica, lesionou-se com gravidade em 09 de dezembro do ano passado, ao fraturar a perna direita quando praticava esqui.

Esta terça-feira, o clube bávaro anunciou também a renovação, por um ano, do contrato com o guarda-redes Sven Ulreich, que esta época tem sido o substituto de Neuer na baliza dos bávaros.