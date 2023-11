Bragantino de Caixinha salva empate na receção ao Botafogo

O Botafogo voltou a deixar escapar uma vitória no Brasileirão e já não é líder do campeonato. A equipa do Rio de Janeiro empatou, a dois golos, em casa do RB Bragantino, de Pedro Caixinha.

O Bragantino, que está também na luta pelo título, marcou logo ao terceiro minuto de jogo por Thiago Borbas, mas o Botafogo virou o resultado ainda no primeiro tempo e em dois minutos.

Aos 35, Victor Sá empatou e, aos 37, foi a vez de Carlos Eduardo, ex-Estoril e FC Porto, virar o resultado.

A vitória estava perto, mas Borbas bisou aos 96 e estabeleceu o resultado final. Nota para a lesão de Tiquinho Soares, que foi substituído aos 20 minutos de jogo.

Ao mesmo tempo jogava outro candidato, o Grémio, na receção ao Corinthians, que jogou com 10 jogadores a partir do minuto 9, face à expulsão de Bruno Méndez, e abriu o marcador aos 32 minutos. Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica, assistiu Ángel Romero.

O Grémio não conseguiu dar a volta e ficou também reduzido a 10 com a expulsão de Bruno Alves aos 81 minutos.

Contas feitas, o Palmeiras é o novo líder com 62 pontos. O Botafogo é segundo classificado com 60 pontos, mas menos um jogo disputado. Grémio e RB Bragantino estão empatados no terceiro lugar, com 59 pontos, ainda que a equipa de Pedro Caixinha tenha também menos um jogo disputado.