Botafogo volta a desperdiçar vantagem e perde com o Grémio

A liderança foi reforçada no início do segundo tempo por Marlon aos 47 minutos. Foi neste momento que a grande figura do encontro surgiu. Luis Suárez, antigo craque de Liverpool e Barcelona, apontou um "hat-trick" que virou o resultado. Aos 50, 54 e 69 minutos garantiu os três pontos ao Grémio.

Com este resultado, as contas do título estão ainda mais embrulhadas. O Botafogo continua líder com 59 pontos, os mesmos que o Palmeiras e Grémio, ainda que a equipa do Rio de Janeiro tenha menos um jogo disputado.

Atrás, mas com os mesmos 32 jogos realizados do que o Botafogo, está o Bragantino, com 58 pontos, e o Flamengo, com 56. Na próxima jornada, o Bragantino recebe o líder. Faltam seis jornadas para o final do campeonato.

Já o Cuiabá, de António Oiveira, foi até casa do Bahia vencer por 3-0 e tem a manutenção praticamente no bolso. A equipa está no 10.º lugar, com sete pontos de vantagem para o primeiro em zona de descida.

Em sentido contrário, o Goiás de Armando Evangelista perdeu frente ao Santos e caiu para a zona de descida. Está com 35 pontos, no 18.º lugar, a dois de um lugar de salvação.