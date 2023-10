Deco elogia rendimento de Félix e Cancelo, mas ainda é cedo para falar de contratações

João Cancelo e Félix estão a impressionar no Barcelona, mas ainda é cedo para falar de contratações em definitivo.

Numa entrevista ao "Mundo Deportivo", o novo diretor desportivo Deco reconhece o bom momento de forma dos dois internacionais portugueses.

"O importante é o que estão a dar à equipa. O Cancelo é um jogador com experiência e esteve ao mais alto nível durante muitos anos. O Félix também, mas mais jovem. Já tem a experiência do Benfica, Atlético e do Chelsea. É muito cedo para falar [do futuro]. Neste momento estão a ajudar-nos, isso é que importa", disse.

A dupla portuguesa chegou ao Barcelona no último dia de mercado de transferências. Os dois estão emprestados e sem uma cláusula de compra, o que implicará negociações entre clubes no próximo verão.

Cancelo está cedido pelo Manchester City e soma dois golos e uma assistência em oito partidas pelo clube da Catalunha. Já João Félix soma três golos e duas assistências.