Braga goleia na Youth League, Benfica não vai além do empate

O Sporting de Braga somou a segunda vitória na fase de grupos da Youth League, por 4-1, em casa do Union Berlim. Já o Benfica voltou a empatar, desta vez em casa do Inter de Milão.

Os minhotos até começaram a perder na capital alemã, com golo de Kramer aos 10 minutos. Kuan Kelvin empatou aos 16 minutos e a reviravolta aconteceu ainda no primeiro tempo. Roger deu vantagem aos 37 minutos e João Vasconcelos fez o terceiro, aos 44 minutos.

O médio, que já tinha assistido Roger, bisou aos 50 minutos de jogo. O Sporting de Braga lidera o grupo com os mesmos 6 pontos do Real Madrid.

Já o Benfica voltou a empatar. Berenbruch marcou para o Inter, aos 11 minutos, e as águias salvaram um ponto perto do apito final, aos 82 minutos, por João Rêgo.

As águias, que venceram a Youth League há dois anos, está no 3.º lugar do grupo, com os mesmos dois pontos do Inter de Milão. O Salzburgo lidera o grupo, com 4 pontos.