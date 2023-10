Guarda-redes do RKC que obrigou à interrupção de partida com Ajax “está bem”

O guarda-redes Etienne Vaessen, do RKC, que se lesionou na partida contra o Ajax, já teve alta hospitalar e está em casa a recuperar. A informação foi avançada por Michiel Kramer, o capitão de equipa.

“Ele [Vaessen] foi para casa sob a supervisão do médico e do fisioterapeuta. Tudo parecia bem. Não houve hemorragias visíveis ou outras coisas importantes”, referiu Kramer ao programa NOS Studio Voetbal, do canal neerlandês NOS.

O capitão acrescentou: “Acho que ele teve uma noite razoável e voltou para casa à tarde. Todas essas mensagens são positivas. Felizmente, agora podemos dizer que ele está bem, o que é bom”.

Já este domingo, o clube RKC Waalwijk confirmou que o guardião, de 28 anos, “teve uma boa noite” e “continua em recuperação”.