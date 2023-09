RKC-Ajax suspenso após lesão grave de guarda-redes

O jogo RKC Waalwijk -Ajax, a contar para a Liga dos Países Baixos, foi suspenso após o guarda-redes da equipa da casa ter sofrido uma lesão grave.

Etienne Vaessen chocou com um jogador do Ajax e caiu inanimado.

Após vários minutos a ser assistido no relvado, o guardião do RKC foi levado para o hospital.

O jogo não foi retomado, com os jogadores do RKC a saírem do relvado em lágrimas.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o RKC Waalwijk promete para breve uma atualização do estado de saúde de Etienne Vaessen.

O Ajax deseja as melhoras ao guardião. "Isto é mais do que futebol", refere o clube de Amsterdão.