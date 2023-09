United vence com assistência de Dalot, Wolverhampton eliminado da Taça da Liga

O Manchester United apurou-se para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa, esta terça-feira, ao vencer o Crystal Palace por 3-0. Já o Wolverhampton desperdiçou uma vantagem de dois golos e foi eliminado por uma equipa do Championship.

A jogar em casa, o United bateu o Palace num duelo entre equipas do principal escalão, com golos apontados por Garnacho, aos 21 minutos, Casemiro, aos 27, e Martial, aos 55.

O internacional português Diogo Dalot foi titular nos "red devils" e fez a assistência para o primeiro golo, enquanto Bruno Fernandes não saiu do banco de suplentes dos atuais detentores do troféu.

Noutro jogo do dia, também referente à terceira eliminatória, o Wolverhampton, com Fábio Silva, chegou a uma vantagem de dois golos na visita ao Ipswich, equipa do segundo escalão, com tentos de Hee-Chan Hwang, aos quatro minutos, e do português Toti Gomes, aos 15.

No entanto, a equipa do Championship deu a volta ao resultado com golos de Hutchinson (28), Ladapo (39) e Taylor (58).

O Luton foi outra equipa do primeiro escalão que acabou eliminada, com a derrota por 1-0 na visita ao Exeter City, da League One, terceira divisão, com o único golo da partida a ser apontado por Demetri Mitchell, aos 83 minutos.

Já o Burnley venceu sem dificuldade por 4-0 na visita ao Salford, da League Two, quarta divisão, com golos apontados por Berge (12 minutos), Bruun Larsen (20), O’Shea (27) e Odobert (81).